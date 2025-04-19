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Spor

Kartal çıkış arıyor: Beşiktaş, Göztepe deplasmanında

Son 5 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Beşiktaş, Göztepe karşısında hem moral hem de Avrupa umutları için sahaya çıkıyor. Kupa ve ligde bu sezon iki kez mağlup olduğu rakibi karşısında siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy sahalara dönerken, Muçi forma giyemeyecek.

Akşam19 Nisan 2025 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Kartal çıkış arıyor: Beşiktaş, Göztepe deplasmanında
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Beşiktaş, bugün Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Kartal, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı. Konyaspor, Gaziantep ve Başakşehir'e kaybedip, Kasımpaşa ile de berabere kalan Beşiktaş, sadece Galatasaray'ı yendi. Bu sezon kupa ve ligde oynanan 2 maçı da Göztepe kazandı.

SEMİH KILIÇSOY DÖNDÜ, MUÇİ YOK

Beşiktaş'ta beş futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy ise oynayabilecek. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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