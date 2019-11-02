Kartal deplasmanda kanatlanmak istiyor
BEŞİKTAŞ 10. haftada bugün Antalyaspor’a konuk oluyor.
STAR
BEŞİKTAŞ 10. haftada bugün Antalyaspor’a konuk oluyor. Antalya Stadı’nda saat 20.00’de start alacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sezona kötü başlayan ancak geçen hafta derbide G.Saray’ı yenerek moral bulan Siyah-Beyazlılar, Antalya’yı da devirerek dış sahada 6 maç aradan sonra kazanıp deplasman kâbusuna son vermek istiyor. Geride kalan 46 maçta Kartal’ın, galibiyetlerde 32-5 üstünlüğü bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Sangare, Charles, Chico, Ufuk, Aatıf, Doğukan, Mukairu
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Ruiz), Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Umut Nayir
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