Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede başkent ekibini 3-0 mağlup eden siyah beyazlılar kupada yoluna 2'de 2 ile devam etti.

Beşiktaş'a Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyeti getiren golleri 15'te Tammy Abraham, 55'te El Bilal Toure ve 87'de Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Siyah beyazlılar bu sonucun ardından gruptaki ikinci maçların ardından haftayı 6 puanda kapattı. İkinci maçında ilk yenilgisini alan Ankara Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı.

Beşiktaş kupanın üçüncü haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Keçiörengücü ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Milot Rashica, 100. maçına çıktı.

Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi.

Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.

Rashica, daha önce de Werder Bremen ve Vitesse formalarıyla 100'er maça çıkmıştı

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın ortasında ceza sahası sol çaprazında Abraham yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada ceza yayında topu alan Kartal Kayra, pasını ceza yayı solundaki Toure'ye aktardı. Toure'nin uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Taylan Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortaya altıpas ön çizgisi üzerinde uçarak kafa vuruşunu yapan Toure, topu filelere gönderdi: 2-0

72. dakikada Ankara Keçiörengücü atağında ceza sahası ilk metrelerinde İbrahim Akdağ'ın hafif sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Jota Silva'nın sol kanatta son çizgiden kale önüne çevirdiği pası altıpas gerisinde tamamlamak isteyen Cerny'nin yerden şutunda kaleci Emre Satılmış, topun ağlarla buluşmasını engelledi.

87. dakikada Beşiktaş farkı 3'e yükseltti. Sol kanattan Salih Uçan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda uçarak havada şık bir vuruş yapan Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

Siyah-beyazlı takım, müsabakayı 3-0 kazandı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Altan, Ali Can Alp

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Dk. 78 Salih Uçan), Kartal Kayra Yılmaz, Rashica (Dk. 67 Jota Silva), Cerny (Dk. 78 Cengiz Ünder), Toure (Dk. 84 Ahmet Sami Bircan), Abraham (Dk. 66 Orkun Kökçü)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç (Dk. 67 Hüseyin Bulut), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 85 Alper Burak Duman), Erkam Develi (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Tahsin Özler (Dk. 67 Roshi), Halil Can Ayan, Diaby, Fernandes (Dk. 82 Ezeh)

Goller: Dk. 15 Abraham, Dk. 55 Toure, Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 22 Erkam Develi, Dk. 69 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)