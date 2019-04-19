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Kartal ‘Feda’ diyecek

Futbol takımının bütçesinde küçülmeye gitmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar böylece 15.3 milyon euro (yaklaşık 100 milyon lira) tasarruf edecek.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA başkan Fikret Orman ve kurmayları önümüzdeki sezon futbol takımının bütçesinde küçülmeye gitmeyi planlamıştı. Bu doğrultuda başta Quaresma, Lens, Enzo Roco, Gary Medel olmak üzere Tolga Zengin, Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre ile yollar ayrılacak. Adriano ücretinde önemli bir indirim yapmazsa o da gönderilecekler arasına eklenecek. Gary Medel’in ise satışa konulması düşünülüyor. Böylece bu oyunculara ödenecek toplam 15.3 milyon euroluk (yaklaşık 100 milyon lira) yükten kurtulunacak.

3 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Tolga Zengin, Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre’nin toplam yıllık ücretleri 6 milyon euro. Lens yıllık 2, Quaresma 1.7, Adriano 1.8, Gary Medel 2.3, Enzo Roco ise 1.5 milyon euro kazanıyor. Ayrıca Q7 ve Medel’in birer, Lens ile Enzo Roco’nun 2’şer yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.Bu oyunculardan gelecek bonservis paraları da yeni transfer edilecek oyuncular için kullanılacak. Böylece Kartal hem kaynak yaratmış olacak hem de küçülme işlemini gerçekleştirecek.

 

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