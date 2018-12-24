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Kartal, Güneş ile devam

Beşiktaş Asbaşkanı Kavalcı, “Hocamız görevinin başında. Biraraya gelerek ayrılacak isimler ve transferlerle ilgili karar vereceğiz” dedi.

  • StarSpor
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KARTAL’DA Teknik Direktör Şenol Güneş’e güvenoyu. Avrupa Ligi’ne erken havlu atan, Süper Lig’de de son 4-1’lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası ilk yarıyı lider Başakşehir’in 9 puan gerisinde kapatan Beşiktaş’ta Güneş’in görevine son verileceği iddiaları konuşulurken Asbaşkan Ahmet Kavalcı önemli açıklamalar yaptı. NTV’ye konuşan Kavalcı, Güneş’in görevinin başında olduğunu vurgularken, “Hocamız ile bir araya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Takımdan gidecek isimler ve transferler hakkında karar vereceğiz. Beşiktaş’ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. İkinci yarı takımımızı ayağa kaldıracak hamleler yapacağız” dedi. Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmayan Vagner Love hakkında da konuşan Kavalcı, “Love ayrılacak isimler arasında yer alabilir. Bir türlü takıma uyum sağlayamadı. Hocamızın raporu doğrultusunda son kararımızı vereceğiz” şeklinde konuştu.

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