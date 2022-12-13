Kartal kanatlarını güçlendiriyor! Şenol Güneş'ten iki istek...

Bir süredir ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, ocak ayını hızlı geçirecek.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteklerine göre hareket eden siyah-beyazlılarda eksik bölgeler belirlendi.

Kanat bölgesindeki rotasyonu güçlendirmek için kolları sıvayan Kara-Kartal, 2 yıldızı gündemine aldı.

İLK ADAY CENGİZ ÜNDER

Yabancı sınırı nedeniyle yerli oyunculara ayrı bir önem veren Beşiktaş, milli yıldız Cengiz Ünder'in peşinde.

Şenol Güneş, Marsilya'dan ayrılması gündeme gelen 25 yaşındaki futbolcunun transferini çok istiyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un, Cengiz Ünder'i ikna etmek için transferde devreye girdiği iddia ediliyor.

Bu sezon Fransa Ligue 1 ekibinde 20 resmi maçta forma giyen Cengiz, 1 asistle oynadı.

Her iki kanatta da forma giyebilen yıldız oyuncu, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

NWAKAEME'DE SONA GELİNDİ

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'da kariyerine devam eden Nijeryalı oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakan 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile temaslarda bulunduğu öne sürülüyor.

Yapılan görüşmelerde orta yol bulunması durumunda Nwakaeme ile sözleşme imzalanacak.

Nwakaeme, Suudi Profesyonel Lig'de 6 karşılaşmada 3 gol kaydetti.