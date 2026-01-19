Kartal Kayra: Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum

Beşiktaş forması giyen Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal Kayra Yılmaz, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada pozitif şeyler vardı ama golü bulmakta zorlandık. Tüm doğruları yapmaya çalıştık, yaptığımızı düşünüyorum. Bu tarz maçlar zor oluyor. Galip gelmek önemliydi bizim için. Bundan sonra seri yakalayıp devam etmek istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden siyah-beyazlı oyuncu, "Çok iyi bir oyuncu grubu var. Eksiklerimiz var. Bunlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Daha iyi olacağız." diye konuştu.

Kartal Kayra Yılmaz, son olarak "Sağlık ekibine de bir parantez açmak istiyorum. Bu maçtan önce biraz rahatsızlığım vardı. Yetiştirmek için çok uğraştılar. Onlar da teşekkür ederim." dedi.