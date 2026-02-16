Kartal Kayra Yılmaz özür diledi: Formaya saygısızlık niyetim yoktu

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz, Başakşehir maçı sonrası bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyaya düşen bir görüntü hakkında açıklamada bulunan oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

"Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür. 14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim. Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim."