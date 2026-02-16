İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7258
  • EURO
    51,9203
  • ALTIN
    7052.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kartal Kayra Yılmaz özür diledi: Formaya saygısızlık niyetim yoktu
Spor

Kartal Kayra Yılmaz özür diledi: Formaya saygısızlık niyetim yoktu

Kartal Kayra Yılmaz, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde formanın yere düştüğünü fark etmediğini belirtti. Genç oyuncu taraftarlardan özür dileyerek armaya saygısızlık niyeti olmadığını vurguladı.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2026 Pazartesi 01:37 - Güncelleme:
Kartal Kayra Yılmaz özür diledi: Formaya saygısızlık niyetim yoktu
ABONE OL

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz, Başakşehir maçı sonrası bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyaya düşen bir görüntü hakkında açıklamada bulunan oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

"Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür. 14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim. Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim."

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.