  • Kartal Kayra Yılmaz: Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun en büyük adayıyız
Spor

Kartal Kayra Yılmaz: Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun en büyük adayıyız

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kartal Kayra Yılmaz açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 22:27 - Güncelleme:
Kartal Kayra Yılmaz: Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun en büyük adayıyız
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"O KUPAYI KAZANACAĞIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Kartal, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Maçın tamamının kontrolü bizdeydi. Bol gollü güzel bir maç oldu. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Soğuk bir hava, cuma günü stadyumu doldurdular. Onlara armağan ediyoruz. Ligde kalan maçları kazanmak istiyoruz. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğun en büyük adayıyız. O kupayı da kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

"HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ"

Açıklamalarına devam eden 25 yaşındaki futbolcu, "Tüm oyuncular takıma yardım etmek istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Oynamadığımızda kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Hazır olmak zorundayız. Çalışmalarımızı iyi sürdürdük. Bugün de şans geldi, en iyi şekilde değerlendirdik. Galibiyet aldık ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
