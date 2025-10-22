İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

MAÇ SONUCU: Konyaspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar mücadeleden Ndidi ve Abraham'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 17:42
MAÇ SONUCU: Konyaspor 0-2 Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 21'de Wilfred Ndidi ve 73'te Tammy Abraham'dan geldi. Siyah beyazlıların 85. dakikada Tammy Abraham ile bulduğu gol ise VAR müdahalesi sonrası elle oynama kararı nedeniyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti. Konyaspor ise 9 hafta sonunda 11 puanla haftayı kapattı.

Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise başkentte Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

7. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında yükselen Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

37. dakikada Jinho Jo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasıyla topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

72. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş yarı alanından gönderilen topta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Abraham, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

80. dakikada Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahasında Bardhi'nin gelişine yaptığı vuruşta top farkla yandan dışarıya çıktı.

Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kazandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 90+2 Mücahit İbrahimoğlu), Guilherme, Jinho Jo (Dk. 78 Stefanescu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 65 Tunahan Taşçı), Pedrinho (Dk. 78 Melih Bostan), Bardhi, Muleka (90+2 Kaan Akyazı), Umut Nayir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica (Dk. 90 Svensson), Rafa Silva (Dk. 57 Salih Uçan), Devrim Şahin (Dk. 57 Mustafa Hekimoğlu), Abraham (Dk. 90+5 Jurasek)

Goller: Dk. 21 Ndidi, Dk. 72 Abraham (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 62 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 70 Ersin Destanoğlu, Dk. 90+4 Salih Uçan (Beşiktaş)

