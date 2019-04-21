Kartal kritik Sivas virajında! Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11’ler

SÜPER Lig’in 29. Haftasında perde bugün Demir Grup Sivas ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile kapanacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan Kartal, Sivas’ta galip gelerek hem zirve iddiasını sürdürmek hem de seriye devam etmek istiyor. İki takım bugünkü maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 maçta Beşiktaş 12, Sivasspor 8 kez kazanırken, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Caner cezalı, Burak ve Medel sınırda

LİGDE bugün Sivasspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş’ta cezalı Caner Erkin ile sakatlığı devam eden Ricardo Quaresma forma giyemeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş’in Adriano’nun sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle sol bekte Medel’e şans vermesi bekleniyor. Bu arada 3’er sarı kartı olan Burak ve Medel cezası sınırında bulunuyor. İkiliden kart gören haftaya Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan Arslan, N’Dinga, Douglas, Emre, Mert Hakan, Diabete

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens, Kagawa, Ljaic, Burak