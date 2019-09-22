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Kartal kritik virajda! Beşiktaş-Medipol Başakşehir muhtemel 11’ler

Ligde son iki maçını kazanamayan, Avrupa Ligi’ne yenilgi ile başlayan Siyah-Beyazlı takım, Vodafone Park’taki maçta kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ, Süper Lig’de 5. haftanın kapanış gününde, Medipol Başakşehir ile çok kritik bir maça çıkacak. Sezona yenilgiyle başladıktan sonra Göztepe galibiyetiyle umutlanan Kartal, ardından Rize beraberliği ve Gazişehir mağlubiyetiyle şok yaşadı. Avrupa Ligi’nde ise Bratislava deplasmanında uzatma dakikalarında yediği gollerle yenilgiden kurtulamadı.

BAŞAKŞEHİR TOPARLANIYOR

Son 3 maçında büyük bir hüsran yaşayan Beşiktaş, kötü gidişe bu akşam kendi taraftarı önünde Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmada bir son vermeyi hedefliyor. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sport 1’den ekranlara gelecek. Beşiktaş gibi lige istediği gibi başlayamayan ancak son iki haftada biraz toparlanan Başakşehir’in de tek hedefi galibiyet olacak.

KARTAL EVİNDE KAYBETMİYOR

Mücadele Teknik Direktör Abdullah Avcı için de büyük önem taşıyor. Her ne kadar yönetimden güvenoyu alsa da, olası bir mağlubiyet, Avcı’ya olan tepkileri de artıracak. Kartal, bugünkü rakibi Başakşehir karşısında zorlanıyor. Rakibi ile daha önce ligde 22 lig maçına çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Kartal’ın bu maç öncesi en büyük artısı evinde 13 maçtır kaybetmemesi.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Diaby, Güven

BAŞAKŞEHİR: Mert, Çaiçara, Skrtel, Epureanu, Chilch, Mehmet, Mahmut, Aleksic, Robinho, Visca, Crivelli

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