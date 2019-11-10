BEŞİKTAŞ, Braga yenilgisi sonrası Avrupa’ defterini kapatırken, artık tamamen Süper Lig’e odaklandı. Avrupa’da son iki maçını formalite icabı oynayacak olan Siyah-Beyazlı takım bu akşam 19.00’da Vodafone Park’da ağırlayacağı Denizlispor’u yenerek lige ağırlığını koymaya çalışacak. beIN Sporst’un vereceği maçı Özgür Yankaya yönetecek.

ÜÇ GALİBİYET, BİR BERABERLİK

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayarak bir ara düşme hattına kadar gerileyen Beşiktaş son 4 haftada toparlanırken, elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak zirveye iyice yaklaştı. Kartal bundan sonra tamamen Süper Lig mücadelesine konsantre olurken, Denizlispor karşılaşmasıyla çıkışını sürdürmek ve “Şampiyonluk yarışında ben de varım” demek istiyor.

ABDULLAH AVCI BELİRSİZ

Öte yandan ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiği için Portekiz’de oynanan Braga maçına gidemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın henüz tamamen iyileşmediği öğrenildi. Doktor gözetiminde olan Avcı’nın bu akşamki Denizlispor karşılaşmasında takımın başında olup olmayacağı kesinlik kazanmadı. Doktorlar izin verirse Avcı, saha kenarında olacak.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Mehmet