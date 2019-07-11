Kartal Lioi’yle kanatlanacak

TRANSFERDE yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan Beşiktaş için Arjantin’den bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayınlanan Diario Panorama Gazetesi, Siyah-Beyazlı takımın Rosario Central formasını giyen Andres Lioi’ye büyük oranda anlaştığını ileri sürdü.

Gazete uzun süredir Cordoba ile görüşme halinde olan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun son anda karar değiştirdiğini ve Beşiktaş ile 1 yıllık kiralık anlaşması yapıldığını ifade etti. Arjantinli gazeteci Adriano Savilli de Twitter hesabında, “Lioi, Beşiktaş ile kontrat detaylarını görüşüyor. Cordoba tam işi bitirdi derken devreye giren Türk ekibi onu kaptı. Lioi yarın (bugün) takımından ayrılacak ve satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına 350 bin euroya Beşiktaş’a gidecek” diye yazdı