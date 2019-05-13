Kartal moral peşinde! Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’de 32. haftanın kapanış karşılaşmasında Aytemiz Alanyasyor’u ağırlayacak. Vodafone Park’ta saat 20.00’de start alacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Geçen hafta Türk Telekom’daki derbide G. Saray’a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Siyah-Beyazlılar, Alanya’yı mağlup ederek hem moral bulmak hem de matematiksel olarak şampiyonluk şansını devam ettirmeyi hedefliyor. Beşiktaş, bugünkü karşılaşma ile birlikte Alanyaspor’a 6. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4’ünü Siyah-Beyazlılar kazanırken, sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan müsabaka 0-0 sona erdi.

5 oyuncu sarı kart sınırında

BEŞİKTAŞ’TA 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Burak, Quaresma, Vida ve Lens sarı kart görürse haftaya Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek. Yine sakat olan Gökhan Gönül de ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak Yılmaz

ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, N’Sakala, Villafanez, Efecan, Ozan, Ceyhun, Djalma, Cisse