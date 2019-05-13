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Kartal moral peşinde! Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11’ler

Geçen hafta derbide G.Saray’a yenilerek zirve yolunda yara alan Beşiktaş, bugün Alanya’yı konuk ediyor. Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ, Süper Lig’de 32. haftanın kapanış karşılaşmasında Aytemiz Alanyasyor’u ağırlayacak. Vodafone Park’ta saat 20.00’de start alacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Geçen hafta Türk Telekom’daki derbide G. Saray’a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Siyah-Beyazlılar, Alanya’yı mağlup ederek hem moral bulmak hem de matematiksel olarak şampiyonluk şansını devam ettirmeyi hedefliyor. Beşiktaş, bugünkü karşılaşma ile birlikte Alanyaspor’a 6. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4’ünü Siyah-Beyazlılar kazanırken, sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan müsabaka 0-0 sona erdi.

5 oyuncu sarı kart sınırında

BEŞİKTAŞ’TA 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Burak, Quaresma, Vida ve Lens sarı kart görürse haftaya Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek. Yine sakat olan Gökhan Gönül de ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak Yılmaz

ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, N’Sakala, Villafanez, Efecan, Ozan, Ceyhun, Djalma, Cisse

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