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Kartal, perdeyi Sivas'ta açıyor

Beşiktaş, sezonun ilk haftasında bugün Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ, 2019-2020 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açıyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş'le tamamladığı 4 sezonun ardından takımın başına getirdiği Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak. Avcı yönetimindeki Kartal, Sivas deplasmanından galibiyetle dönerek yeni sezona üç puanla başlamayı planlıyor. İki takım arasında geride kalan 26 karşılaşmada Beşiktaş 13, Sivas 8 galibiyet alırken, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

4 sakat, 1 cezalı

LİGDE bugün Sivasspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor. Üst üste yaşanan sakatlıkların dikkat çektiği Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları süren Karius, Burak Yılmaz, Atiba ve Roco'nun yanı sıra cezalı Lens forma giyemeyecek. Kartal'da iyileşen Dorukhan ile yeni transferler Boyd, Ruiz ve Rebocho'nun ilk 11'de oynaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER:

SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Caner, Appindangoye, Goiano, Hakan, Mert, Cofie, Emre, Erdoğan, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljaic, Quaresma, Boyd, Güven

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