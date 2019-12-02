SÜPER Lig’de zirveye gözünü diken 21 puanlı Beşiktaş bugün Vodafone Park’ta son sıraya demir atan Kayserispor’u (7) ağırlayacak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği maç 20.00’de başlayacak, beIN Sports1’den yayınlanacak. Siyah-Beyazlılar bu maçı da kazanıp üst üste 5. galibiyete imza atmayı hedefliyor. Ev sahibinde Dorukhan, Douglas, Ruiz ve Kayra sakat. Necip sarı kart sınırında. Konuk ekipte Levent, Alpay yok. Bilal, Adryan, Ntep kadro dışı. 47. Kez karşılaşacak ikiliden Beşiktaş galibiyetlerde 26-11 üstün.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Cinas, Umut Bulut, Hasan Hüseyin, Kravets (Emre), Adebayor