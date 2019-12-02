Kartal seriyi sürdürecek! Beşiktaş-Kayseirspor muhtemel 11’ler
Zirveye gözünü diken Beşiktaş, Vodafone Park’ta bugün 20.00’de ağırlayacağı Kayserispor’u devirip üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
- Star Spor
SÜPER Lig’de zirveye gözünü diken 21 puanlı Beşiktaş bugün Vodafone Park’ta son sıraya demir atan Kayserispor’u (7) ağırlayacak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği maç 20.00’de başlayacak, beIN Sports1’den yayınlanacak. Siyah-Beyazlılar bu maçı da kazanıp üst üste 5. galibiyete imza atmayı hedefliyor. Ev sahibinde Dorukhan, Douglas, Ruiz ve Kayra sakat. Necip sarı kart sınırında. Konuk ekipte Levent, Alpay yok. Bilal, Adryan, Ntep kadro dışı. 47. Kez karşılaşacak ikiliden Beşiktaş galibiyetlerde 26-11 üstün.
MUHTEMEL 11’LER:
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Cinas, Umut Bulut, Hasan Hüseyin, Kravets (Emre), Adebayor
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