Kartal: Son dakika hatası canımızı yaktı!

24 Şubat 2020 Pazartesi22:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:46

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'e Skrtel'in attığı son dakika golüyle 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça dair yorumlarını paylaşan İsmail Kartal; "Bugün maça dair neyi planladıysak hepsi tuttu. İkinci yarı rabikin oyundan düşeceğini biliyorduk; fiziki olarak üstünlük kuracağımızı biliyorduk. Sonra ikinci yarı bir gol yedik ama hemen cevap verdik." dedi.

Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten İsmail Kartal "Bugün en büyük şanssızlığımız iki stoperin olmamasıydı. Buna rağmen çok iyi mücadele verdik. İkinci yarı baskılı oynayan, galibiyeti isteyen bir Çaykur Rizespor vardı. Son dakikada hata mı desem, şanssızlık mı desem golü yedik. Biz bugün bu mağlubiyeti hak etmedik. Çok dirençli bir takımız, iyi oyun ortaya koyuyoruz. Biraz sabredersek karşılığını alacağımızı düşünüyorum." dedi.