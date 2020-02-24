İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1141
  • EURO
    6,635
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    114789
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kartal: Son dakika hatası canımızı yaktı!
Spor

Kartal: Son dakika hatası canımızı yaktı!

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal maç sonrası açıklamalarda bulundu.

24 Şubat 2020 Pazartesi22:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:46

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'e Skrtel'in attığı son dakika golüyle 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça dair yorumlarını paylaşan İsmail Kartal; "Bugün maça dair neyi planladıysak hepsi tuttu. İkinci yarı rabikin oyundan düşeceğini biliyorduk; fiziki olarak üstünlük kuracağımızı biliyorduk. Sonra ikinci yarı bir gol yedik ama hemen cevap verdik." dedi.

Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten İsmail Kartal "Bugün en büyük şanssızlığımız iki stoperin olmamasıydı. Buna rağmen çok iyi mücadele verdik. İkinci yarı baskılı oynayan, galibiyeti isteyen bir Çaykur Rizespor vardı. Son dakikada hata mı desem, şanssızlık mı desem golü yedik. Biz bugün bu mağlubiyeti hak etmedik. Çok dirençli bir takımız, iyi oyun ortaya koyuyoruz. Biraz sabredersek karşılığını alacağımızı düşünüyorum." dedi.

İstanbul'da 9 aracı böyle kundakladılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı
Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Kardeş ülke M-346'yı seçti
Kardeş ülke M-346'yı seçti

Kardeş ülke M-346'yı seçti

Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek
Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek

Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.