Yaz transfer döneminde Rafa Silva, Ciro İmmobile gibi önemli hücumcuları alan Beşiktaş, stopere ise 33'lük Gabriel Paulista'yı getirmişti. Bir savunmacı daha almak isteyen Siyah-Beyazlılar, gözünü Barcelona'dan Clement Lenglet'e dikti. Sport'ta yer alan habere göre Katalan devi ile 29 yaşındaki futbolcu için görüşmeler başladı.

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Lenglet, takımda düşünülmüyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden deneyimli savunmacı, Beşiktaş'a olumlu yaklaştı. Barcelona, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcudan herhangi bir gelir beklemiyor. Bonservissiz olarak bu transfer gerçekleşecek.