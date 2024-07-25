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Spor

Kartal stoper avında! Hedefte Barcelonalı yıldız var

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, defans hattı için önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların, Barcelona'nın Fransız savunmacısı Clement Lenglet için görüşmelere başladığı belirtildi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Kartal stoper avında! Hedefte Barcelonalı yıldız var
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Yaz transfer döneminde Rafa Silva, Ciro İmmobile gibi önemli hücumcuları alan Beşiktaş, stopere ise 33'lük Gabriel Paulista'yı getirmişti. Bir savunmacı daha almak isteyen Siyah-Beyazlılar, gözünü Barcelona'dan Clement Lenglet'e dikti. Sport'ta yer alan habere göre Katalan devi ile 29 yaşındaki futbolcu için görüşmeler başladı.

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Lenglet, takımda düşünülmüyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden deneyimli savunmacı, Beşiktaş'a olumlu yaklaştı. Barcelona, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcudan herhangi bir gelir beklemiyor. Bonservissiz olarak bu transfer gerçekleşecek.

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