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Spor

Kartal: ''Trabzonspor oynamadan 3 gol attı''

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

29 Şubat 2020 Cumartesi20:20 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:20

Karşılaşma sonrası konuşan İsmail Kartal "Böyle bir ortamda maça çıktık, oyuncularımız yaşanan olaylardan dolayı üzgündü. Ancak maça çıkınca her şey unutulur. 65 dakika üstün olan bizdik. İkinci golü atsaydık, maçı kopartırdık. Ancak yapamadık." dedi.

Maçla ilgili açıklamalarına devam eden İsmail Kartal "Bu kadar iyi bir takıma karşı duran toptan goller yedik. Neredeyse Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı. Oyuncularımız sonrasında kırıldı, koptu. 65 dakika iyi olan bizdik, böyle bir mağlubiyeti hak etmedik. Taraftarlardan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

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