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Spor

Kartal, transferde büyük oynuyor! Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha

Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gelecek sezonun yapılanması kapsamında harekete geçti. Siyah beyazlılar, Barcelona'da forma giyen tecrübeli orta saha Oriol Romeu için girişimde bulunacak.

4 Nisan 2024 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Kartal, transferde büyük oynuyor! Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha
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Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Barcelona forması giyen Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ İKNA EDECEK

Haberde sözleşmesi 2026'ya kadar devam oyuncunun İspanya'dan ayrılmak istemediği belirtilirken, siyah beyazlı takımın oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Öte yandan oyuncuyu ikna etmesi halinde Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyu uygun bir fiyata yaz transfer döneminde kadrosuna katabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ GIRONA

İspanya'dan Girona'nın Romeu ile ilgilenmesi Beşiktaş'ın işini zorlaştırsa da siyah beyazlı takımın girişimlerini sürdüreceği aktarıldı.

Oriol Romeu, ara transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

32 yaşındaki ön libero bu sezon Barcelona ile 32 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.

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