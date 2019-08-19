Beşiktaş için yeni sezon büyük sıkıntılarla başladı. Hazırlık maçlarındaki kötü skorlar, transferlerin geç katılması ve yaşanan sakatlıklarla sezon öncesi güçlü bir görüntü çizmeyen siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynanan ligin ilk maçında neredeyse sahada yoktu ve 3-0'lık mağlubiyet yaşadı.

Alınan ağır mağlubiyetin yanı sıra ortaya konan kötü futbol Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını da net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Karşılaşma sonrasında Başkan Fikret Orman, A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre daha önce "Derin bir kadromuz var. Transfer yapmayabiliriz. Taraftarın gazına gelmeyeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulunan Orman, takımın Sivas deplasmanındaki aciz görüntüsü üzerine fikrini değiştirdi.

Topal da gündemde

Yöneticilerin en az iki transfer yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerine hak veren Başkan Orman, takviyeler için yönetici Umut Güner'e tam yetki verdi.

Yevhen Konoplyanka, Mohamed Elyounoussi, Yannick Bolasie, Khouma Babacar ve Luan Guilherme gibi isimlerle görüşen siyah-beyazlılarda bu hafta içinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Öte yandan Sivasspor maçında pasör orta saha oyuncusu eksikliğinin gözlenmesi üzerine Mehmet Topal isminin de gündeme geldiği öğrenildi. Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yıllık ücretini düşük tutması hâlinde bu transferin gerçekleşme ihtimali de yüksek görünüyor.

(Türkiye)