Transfer sezonunu Rafa Silva ve Paulista hamleleriyle resmen açan Beşiktaş, hız kesmeden yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam edecek. Di Maria ile ilgilendiği iddia edilen Siyah-Beyazlılar, orta saha ve savunmaya da takviyeler yapacak. Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'e veda eden Mykola Shaparenko, Beşiktaş'ın gündeminde. Siyah-Beyazlı Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte ilk teması kurdu. Dinamo Kiev, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sonucunda bu rakam düşebilir. Roma ve Lazio ile de anılan Mykola, sezonu 29 maçta 6 gol, 9 asistle tamamladı.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde de istediği İngiliz futbolcu Rob Holding'de ise bu sefer mutlu sona çok yakın. Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı. Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti. Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda. Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor. İngiliz ekibi Crystal Palace, oyuncusunu kiralık gönderecek, performansına bağlı olarak da kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanacak.