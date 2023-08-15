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Spor

Kartal, transferi KAP'a bildirdi! Milot Rashica, resmen Beşiktaş'ta

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Kosovalı yıldız oyuncu Milot Rashica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

15 Ağustos 2023 Salı 23:14 - Güncelleme:
Kartal, transferi KAP'a bildirdi! Milot Rashica, resmen Beşiktaş'ta
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Beşiktaş Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

G.SARAY RAKAMLARI

2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.

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