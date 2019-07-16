Kartal Tyler Boyd
Siyah-Beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği ABD’li kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kartal, 24 yaşındaki futbolcu için Vitoria Guimaraes’e 2.4 milyon euronun yanı sıra sonraki satıştan da %20 pay verecek.
- Star Spor
TRANSFERDE şu ana kadar sessiz kalan Beşiktaş, sonunda bombayı patlattı. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçirdiği ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’u kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
YILLIK 1.2 MİLYON EURO ALACAK
Portekiz kulübü Vitoria Guimaraes de Boyd’u 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a sattıklarını ve sonraki satıştan da %20 pay alacaklarını açıkladı. Tyler Boyd’un ise senelik 1.2 milyon euro kazanacağı bildirildi. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Ankaragücü’nde forma giyen ABD’li kanat oyuncusu, Süper Lig’de 14 maçta şans bulurken, 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
VİTOR HUGO VE ATINÇ DA YOLDA
Transferde siftahı Boyd’la yapan Beşiktaş, stoper bölgesini de iki isimle güçlendirecek. Siyah-Beyazlılar’ın, Fiorentina’da forma giyen Vitor Hugo ve Leipzig’de oynayan eski oyuncusu Atınç Nukan’ın transferlerinde de mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin satın alma opsiyonlu kiralanacağı, 26 yaşındaki Atınç’ın ise bonservisiyle alınıp 2+1 yıllık imza atacağı kaydedildi.
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