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Spor

Kartal Yuvası kepenk açtı

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, hizmet vermeye başladı.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:55 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:55
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, lisanslı ürünleri taraftarlarla buluşturan 27 Kartal Yuvası mağazasının kapılarını açtığı belirtilerek, "Kartal Yuvası mağazaları, tek seferde sınırlı sayıda taraftarımıza hizmet verecek. Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kartal Yuvası mağazaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart'ta geçici olarak kapatılmıştı.

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