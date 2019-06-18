Kartal’a atom karınca

BEŞİKTAŞ önümüzdeki sezon Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon olacak bir kadro için yoğun bir çalışma içinde. İngiliz basını Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezonu Middlesbrough’da geçiren bonservisi elinde olan ön libero Obi Mikel ile pazarlık halinde olduğunu yazdı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da transferine onay verdiği 32 yaşındaki Nijeryalı Beşiktaş’a sıcak bakıyor.

CHELSEA’DE DE OYNADI

İki sezon Chelsea’de forma giydikten sonra 11 milyon euroya Çin ekibi Tianjin Teda’nın yolunu tutan Obi Mikel, ocaktaki ara transferde İngiltere’ye geri dönüp Middlesbrough’da oynamaya başladı.1.88 metre boyundaki Obi Mikel’in hem defansif hem ofansif yönünün kuvvetli olduğu belirtildi. Nijeryalı’nın defansla ofans arasındaki geçişi çok iyi sağladığı da vurgulandı.

İNDİRİM İSTEDİLER

Obi Mikel’in, Siyah-Beyazlı yöneticilerle yapılan görüşmede yıllık 2.5 milyon euronun yanında imza parası olarak 2 milyon euro talep ettiği ileri sürüldü. Kartal’ın kurmaylarının ise indirim talebinde bulunduğu haberlerde yer aldı. Beşiktaş Obi Mikel ile 1+1 yıllık sözleşme yapmayı yıllık da 2 milyon euro ödemeyi, imza parası olarak da en fazla 1 milyon euro vermeyi planlıyor.