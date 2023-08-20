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Spor

Kartal'a bir yıldız daha! Beşiktaş, Nicolas Pepe transferinde son aşamada

Transferde vites arttıran Beşiktaş bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip Arsenal forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Nicolas Pepe için girişimlerini hızlandırdı. İngiliz ekibinin de transferi onaylamasının ardından Nicolas Pepe, Süper Lig'de forma giyecek. İşte detaylar...

Fanatik20 Ağustos 2023 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Kartal'a bir yıldız daha! Beşiktaş, Nicolas Pepe transferinde son aşamada
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in talebi sonrası yönetim, kadroyu güçlendirmek için girişimlere başlamıştı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Nicolas Pepe'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla menajeri aracılığıyla el sıkışan idareciler, oyuncuyu bedelsiz olarak Arsenal'den almak istedi ancak bu konuda başarılı olamadı.

80 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Pepe'yi 2019 yılında Lille'den alırken 80 milyon Euro ödeyen Ada ekibi, oyuncusunu ücretsiz olarak göndermeyeceğini Beşiktaş'a iletti.

Bu gelişme sonrasında Pepe'nin, Arsenal'deki sözleşmesini 1 yıl daha uzatıp satın alma opsiyonlu kiralama veya direkt satın alma formülüyle siyah beyazlı yapılması için girişimler hızlandı. Yakın süreçte Pepe transferinden aksiyon alınması bekleniyor.

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