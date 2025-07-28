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Spor

Kartal'a bir yıldız golcü daha! Hedefteki isim Artem Dovbyk

Daha önce santrfor bölgesini Tammy Abraham ile güçlendiren Beşiktaş'ta bir isim daha gündeme geldi. Siyah beyazlıların Roma forması giyen Artem Dovbyk için girişimde bulunduğu aktarıldı.

Haber Merkezi28 Temmuz 2025 Pazartesi 01:53 - Güncelleme:
Kartal'a bir yıldız golcü daha! Hedefteki isim Artem Dovbyk
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Yaz transfer döneminde kadrosuna David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, hücum hattını güçlendirmek amacıyla yeni isimler üzerinde durduğu ve bu doğrultuda girişimlerde bulunduğu belirtildi.

HEDEFTEKİ İSİM: ARTEM DOVBYK

İtalyan basınında yer alan Calcio Mercato haberine göre, Beşiktaş'ın radarındaki isim Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk oldu.

Haberde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Dovbyk'in transferine sıcak baktığı ve bu ismin kadroya katılmasını istediği aktarıldı.

ROMA'NIN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Roma'nın, 28 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.

ROMA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Girona'dan 30.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Artem Dovbyk, Roma formasını 45 maçta terletti.

Ukraynalı oyuncu, Roma ile çıktığı 45 karşılaşmada 17 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

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