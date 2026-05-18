Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın sol beke takviye yapacağı iddia edildi.

La Gazette du Fennec'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Beşiktaş'ın devre arasında da 23 yaşındaki Cezayirli oyuncuyu transfer etmeyi hedeflediği, ancak maaş beklentisinden dolayı transferin gerçekleşmediği vurgulandı.

HEDEF YENİDEN HADJAM

Öte yandan Kara Kartal'ın genç sol bek için yaz transfer döneminde tekrardan temasa geçeceği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 30 maçta Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam, bu müsabakalarda 2 gol atıp 4 de asist yaptı.