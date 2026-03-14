İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Napoli forması giyen Leonardo Spinazzola'yı listesine yazmış durumda. 32 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşme uzatmak istediği ve bu doğrultuda görüşmelerin başlayacağı bildirildi. Sezon sonu kontratı bitecek olan oyuncu için birçok kulüp devreye girmiş durumda. AreaNapoli.it'in haberine göre; Beşiktaş'ın yanı sıra İtalya ve Suudi Arabistan'dan da Spinazzola'nın taliplisi var. Fakat deneyimli oyuncu, Suudi liginde oynamayı istemiyor. Türkiye seçeneği ise Napoli'nin sözleşme konusunda vereceği karara bağlı.

MAAŞI 1.8 MİLYON EURO

Serie A ekibi, oyuncuyla kontrat yenilerse Spinazzola transfer görüşmelerini yapmayacak. Oyuncu sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istiyor. Ancak birkaç gün içinde 33 yaşına girecek olan futbolcunun yaşı, kulübün kararını zorlaştırıyor. Oyuncunun maaşı yıllık 1.8 milyon euro net + 450 bin euro bonus seviyesinde. Napoli yönetimi ise maliyet politikası ve geleceğe yönelik yatırım planları nedeniyle uzun süreli sözleşmelere temkinli yaklaşıyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis en fazla 1 yıllık uzatma düşünürken, oyuncunun menajerleri orta yolu bulmak için görüşmeleri sürdürüyor. Spinazzola ise kulüpten gelecek bir sinyali bekliyor.

3 GOL VE 5 ASİSTLE OYNADI

Bu sezon Napoli ile 34 maçta görev alan Spinazzola, 3 gol ve 5 asistle oynadı. İtalyan oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı. Öte yandan Suudi Arabistan'dan bazı takımlar, oyuncuyu kazanmak için maaş konusunda etkileyici teklifler yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal ise transferde ön plana çıkabilmek için oyuncuyu bazı projelerle ve takım yapılanma planıyla ikna etmeyi düşünüyor.