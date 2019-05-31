Kartal’a Ndongala önerildi
BEŞİKTAŞ sol kanadını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.
- StarSpor
Siyah-Beyazlılar’ın Genk’te forma giyen Dieumerci Ndongala’yı listeye aldığı öğrenildi. Abdullah Avcı’nın da beğendiği 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu sağda da forma giyebiliyor. Genk ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Kongo asıllı oyuncu, Vodafone Park’ta Beşiktaş’a gol de atmıştı. Kartal’ın bu oyuncunun işini 2.5 milyon euroya bitirebileceği Belçika basınında yer aldı.
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