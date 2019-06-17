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Kartal’a Sambacı 10

Geçen sezonu Fiorentina’da kiralık geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş’ın kiralama teklifinde bulunduğu, Gerson Santos da Silva’yı İtalyan temsilcisi Bologna’nın da istediği belirtildi.

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YENİ sezonda şampiyonluk isteyen Beşiktaş, cebine uygun oyuncuları transfer edebilmek için çalışıyor. İtalya’nın ünlü spor gazetesi La Gazetta dello Sport, Siyah-Beyazlılar’ın bonservisi Roma’da olan, geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina’da geçiren 10 numara Gerson Santos da Silva’yı kiralamak için girişimde bulunduğunu iddia etti.

SOL ayaklı olan,sağ kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki Brezilyalı Gerson’la ilgili Bologna’nın da bilgi topladığı belirtildi. Ancak Beşiktaş’ın bu transferde daha istekli olduğu azıldı. Roma ile 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi olan Sambacı’nın, oyunun iki yönünüde çok iyi oynayabildiği kaydedildi. Gerson’un Beşiktaş’a gittiği takdirde çok daha iyi gelişeceği vurgulandı.

KARTAL’DA yine geçen sezon Çaykur Rizespor’da kiralık forma giyen Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike de listede. Bonservisi Mısır Kulübü Pyramids’te olan defansif yönü daha kuvvetli Nijeryalı 22 yaşındaki futbolcu için de kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Hem Gerson Santos da Silva hem de Azubuike için son kararı yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği belirtildi.

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