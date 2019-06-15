Kartal’a siyah inci

BEŞİKTAŞ, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın öncelikle sol kanada ve sol beke istediği oyuncular için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’ın da transfer listesinde olan geçen sezonun ilk yarısını Aston Villa’da, 2. yarısını ise Anderlecht’te geçiren bonservisi Everton’da olan Bolasie için girişimde bulundu.

BOLASİE KONGO MİLLİ TAKIMI’NDA

Sağ kanatta da forma giyen Yannick Bolasie için Everton’a kiralama teklifinde bulunan Kartal, Cenk Tosun nedeniyle iyi ilişkiler içinde olduğu İngilizler’in bu transfere onay vereceği görüşünde. Ancak 30 yaşındaki oyuncu şu anda Kongo Milli Takımı’nda. Menajeri teklifleri Afrika Kupası sonrası değerlendireceklerini belirtti.

BOLASİE OLMAZSA LOOKMAN

Bolasie için aceleci davranmayan Beşiktaş’ın bu oyuncunun olmama ihtimaline karşılık yine Everton’dan Ademola Lookman için harekete geçtiği ve “Bolasie’yi ikna edemezsek bize Lookman’ı kiralayın” isteğinde bulunduğu da İngiliz basınında yer aldı. Bolasie’nin yıllık istediği ücretin de 3 milyon euro olduğu kaydedildi.