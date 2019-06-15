27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kartal’a siyah inci

Geçen sezonun 2. yarısını Anderlecht’te geçiren Yannick Bolasie’yi Everton’dan kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, Babel’den boşalan sol kanadı Kongo asıllı 30 yaşındaki yıldızla doldurmayı planlıyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BEŞİKTAŞ, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın öncelikle sol kanada ve sol beke istediği oyuncular için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’ın da transfer listesinde olan geçen sezonun ilk yarısını Aston Villa’da, 2. yarısını ise Anderlecht’te geçiren bonservisi Everton’da olan Bolasie için girişimde bulundu.

BOLASİE KONGO MİLLİ TAKIMI’NDA

Sağ kanatta da forma giyen Yannick Bolasie için Everton’a kiralama teklifinde bulunan Kartal, Cenk Tosun nedeniyle iyi ilişkiler içinde olduğu İngilizler’in bu transfere onay vereceği görüşünde. Ancak 30 yaşındaki oyuncu şu anda Kongo Milli Takımı’nda. Menajeri teklifleri Afrika Kupası sonrası değerlendireceklerini belirtti.

BOLASİE OLMAZSA LOOKMAN

Bolasie için aceleci davranmayan Beşiktaş’ın bu oyuncunun olmama ihtimaline karşılık yine Everton’dan Ademola Lookman için harekete geçtiği ve “Bolasie’yi ikna edemezsek bize Lookman’ı kiralayın” isteğinde bulunduğu da İngiliz basınında yer aldı. Bolasie’nin yıllık istediği ücretin de 3 milyon euro olduğu kaydedildi.

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Düşman uçakları vakum yöntemiyle pasivize edilecek

Düşman uçakları vakum yöntemiyle pasivize edilecek

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA