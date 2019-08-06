Kartal’da 9. fire kaleci Karius
Sezon öncesi adeta ufak çaplı bir hastaneye dönen Beşiktaş’ta son kurban Alman file bekçisi oldu. Brescia maçında sakatlanan ve sol üst baldırında zorlanma tespit edilen Karius 1 ay sahalardan uzak kalacak.
BEŞİKTAŞ’TA yeni sezon öncesi şanssızlıkların ardı arkası kesilmiyor. Hazırlık döneminde Atiba, Roco, Ljajic, Dorukhan, Medel, Burak Yılmaz, Necip, Gökhan’ın ard arda gelen sakatlıklarıyla sarsılan Siyah-Beyazlı takımın 9. firesi Loris Karius oldu. Alman file bekçisi, Brescia ile oynanan özel maçta sol ayak adalesinde sertlik hissettiği için tedbir amaçlı oyundan çıkartılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuzun yapılan fizik muayene ve Almanya’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edildi” denildi. Tedavisine hemen başlanan Beşiktaşlı kalecinin yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Karius yeni sezonda muhtemelen ilk 3 haftada oynanacak, Sivas, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak.
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