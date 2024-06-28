Geçen sezonu Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ardında 6'ncı sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yönetim, 'kabus sezonunu' unutturarak beyaz bir sayfa açmaya kararlı. Portekizli yıldız Rafa Silva'yı renklerine bağlayan SiyahBeyazlılar, oyuncunun Benfica'dan takım arkadaşı Angel Di Maria için de girişimlerini sıklaştırdı. Beşiktaş'ın, serbest kalacak 36 yaşındaki Arjantinli yıldız ile maddi şartlarda anlaştığı öğrenildi. Daha önce Real Madrid, PSG, Juventus ve Benfica gibi devlerde oynayan futbolcunun, ailevi sebeplerden ötürü Türkiye ve Süper Lig'de oynama konusunda çekinceleri olduğu bildirildi.

RAFA SİLVA'DAN ÇAĞRI

Öte yandan, Beşiktaş tarafından Rafa Silva için hazırlanan transfer videosundaki telefon detayı da dikkatleri çekti. Silva'nın telefonda bir başka kişiye "En iyi stadyuma mı gidiyorsun? Benim de sana bir sürprizim var." dediği fark ediliyor. Videodaki bu detayın, Portekizli futbolcunun Benfica'dan takım arkadaşı Angel Di Maria ile ilgili olabileceği düşünülüyor. 3 milyon piyasa değeri olan Di Maria'nın, 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesinin ardından opsiyonunu kullanmayarak Benfica'dan ayrılması ve kısa süre içerisinde yeni takımını açıklaması bekleniyor.