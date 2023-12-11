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Spor

Kartal'da beklenmedik gelişme! Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı

Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile takımdan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

11 Aralık 2023 Pazartesi 11:50 - Güncelleme:
Kartal'da beklenmedik gelişme! Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı
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Beşiktaş, 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada kadro dışı bırakılan oyuncuların; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana olduğu belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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