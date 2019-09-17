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Kartal’da değişim sancısı

Siyah-Beyazlı ekipte 2016-2017’de kadroda olan Fabri, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Aboubakar, Talisca, Babel ve Cenk gitti. Bu yıl şampiyon kadrodan bir Gökhan 11’de.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ şampiyon kadrosunu 2 yılda tüketti. Son olarak Şenol Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonunun 33. haftasında Gaziantepspor’u deplasmanda mağlup ederek 15. şampiyonluğunu elde eden Siyah-Beyazlılar’da o sezon kadroda yer alan oyuncular bir bir ayrılırken,o takımdan Gazişehir önünde sadece Gökhan Gönül forma giydi.

GÖKHAN SAHADA, OZZİ YOK

Kartal, son şampiyon kadrosundan kaleci Fabri, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay Arslan, Aboubakar, Anderson Talisca, Ryan Babel, Cenk Tosun’u kaybederken, Oğuzhan Özyakup da formsuzluğu nedeniyle ilk 11’de yer alamıyor. Şampiyon kadroda Caner Erkin olsa da o dönemde Teknik Direktör Şenol Güneş sol bekte genellikle Adriano’yu tercih ediyordu.

YEDİ YENİ FUTBOLCU GELDİ

2019-2020 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde giren Beşiktaş, mali sıkıntılara rağmen çok sayıda yeni oyuncuyu kadroya kattı. Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Douglas, Elneny, N’Koudou, Boyd, Diaby, Umut Nayir gelen isimler olurken, Ljajic’in de bonservisi aldı. Değişim sancısı yaşayan Siyah-Beyazlılar, ligin ilk 4 haftasında sadece 4 puan toplayabildi.

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