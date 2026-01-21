İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Kartal'da hedef 10 numara! Rota, Premier Lig'e çevrildi

Rafa Silva'nın ayrılığı sonrası forvet arkası pozisyonu için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme yeni biri sim geldi. Siyah beyazlıların Premeir Lig'de Nottingham Forest forması giyen James McAtee'yi gündemine aldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Beşiktaş, takımda gerçekleşen ayrılıkların ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

10 NUMARA İÇİN HEDEF

Siyah beyazlılar, Rafa Silva'nın ayrılmasının ardından 10 numara için de arayışlarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın bu bölge için hedeflerinden biri ortaya çıktı. Siyah beyazlılar, Nottingham Forest forması giyen 23 yaşındaki James McAtee ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER RAKİPLERİ

Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş dışında Porto ve Strasbourg'un da McAtee ile ilgilendiği ve 3 kulübün, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartları ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Nottingham Forest, İngiliz futbolcuyu yaz transfer döneminde Manchester City'den 25.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

BU SEZON 12 MAÇ

Nottingham Forest forması altında aradığını bulamayan McAtee, 12 maçta 494 dakika süre buldu ve bu maçlarda skora katkı sağlayamadı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen James McAtee'nin, kulübü Nottingham Forest ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

