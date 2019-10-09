Kartal’da koltuk yarışı

BEŞİKTAŞ’TA 20 Ekim’de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları netleşmeye başladı. Mayıs ayındaki seçimde Fikret Orman’a rakip olan Hürser Tekinoktay, bu seçimde de aday olacağını açıklamıştı. Tekinoktay’ın, adaylık için gerekli olan 250 ıslak imzalı dilekçeyi toplamak üzere olduğu öğrenildi. Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı’nın da başkan adaylığı için adı geçiyordu. Adalı’nın 250 imzayı topladığı ve adaylığını yarın açıklayacağı bildirildi.

ÇEBİ KARARSIZ, DEMİRÖREN ADAY DEĞİL

Seçim kararının alınmasının ardından Beşiktaş’ta tüm gözlerin çevrildiği eski yönetici Ahmet Nur Çebi ise şu ana kadar sessiz. Çebi’nin adaylık için gerekli 250 ıslak imzalı dilekçesini hazır tuttuğu ancak kararsız olduğu öğrenildi. Daha önce yaptığı bir açıklamada, “Önümüzdeki yıllarda elbette Beşiktaş başkanlığı gönlümden geçiyor” ifadelerini kullanan Çebi’nin, şu anda başkanlık için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor. Eski başkan Yıldırım Demirören ise kesin olarak seçime girmeyecek.