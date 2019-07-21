Kartal’da rota Obiang

TRANSFERDE bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Beşiktaş’ın ön libero arayışlarında rotasını West Ham United’da forma giyen Pedro Obiang’a çevirdiği ileri sürüldü. Ada basınına da yansıyan haberlere göre, Siyah-Beyazlılar 27 yaşındaki Ekvador Ginesi vatandaşı Obiang için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. West Ham’ın 2022’ye kadar sözleşmesi olan oyuncuyu kiralamaya hazır olduğu belirtildi.

OBİANG’IN ALTERNATİFİ WALACE

Yapılan pazarlıklarda İngilizler 2 milyon euro kiralama bedeli talep ederken, satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olarak belirlendi. Kartal’ın 2 milyon euroyu fazla bulup, 1’e indirmek istediği, ya da satın alma opsiyonunu 3 milyon euroya düşürmeye çalıştığı belirtildi. Pazarlıklar devam ederken, Beşiktaş’ın Obiang’a alternatif olarak Hannover’de oynayan Walace için de girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Ancak bu oyuncu için kulübünün 8 milyon euro talep edeceği ifade ediliyor.