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Kartal’da sistem 4-1-4-1

Medipol Başakşehir’i bu sistemle oynatıp şampiyon adayları arasına sokan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni oyun düzenini Siyah-Beyazlı oyunculara ezberletmeye çalışıyor.

  • Star Spor
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TEKNİK direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in 4 sezon boyunca oynattığı 4-2-3-1 sistemini değiştiriyor. Avcı, Medipol Başakşehir’de görev yaptığı dönemde oynatıp takımını şampiyon adayları arasına soktuğu 4-1-4-1 sistemini Beşiktaş’a uygulatmaya çalışıyor. Avusturya kampındaki maçlarda ve taktiksel idmanlarda bu sistem çalışılıyor.

FUTBOLCULAR ALIŞAMADI

Eibar ve Apollon Larissa karşılaşmalarında bu sistemini deneyen Abdullah Avcı, istediği oyun planının henüz oturmadığını gördü. Siyah-Beyazlı futbolcuların ayağa sert paslı, kanatlardan orta yapılmadan oynanan bu oyunu uygulamakta zorluk çektiği görüldü. Ancak Avcı, henüz yolun başında olduklarını, lige kadar sistemin oturacağı görüşünde.

UDİNESE TEST MAÇI

Yeni sisteme en çabuk alışan oyuncuların Dorukhan, Boyd ve Quaresma olduğu gözlemlendi.2 Ağustos Cuma günü Udinese maçı 4-1-4-1’in testi açısından en önemli maç olacak. Avcı’nın Beşiktaşlı yöneticilere, “Sonuçlar önemli değil. Ben istediğim oyunun her geçen gün oturduğunu görüyorum. Lige kadar istenilen düzeye geleceğiz” dediği öğrenildi.

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