Kartal’da sistem hatası

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk maçında DG Sivas’a deplasmanda 3-0 yenilince Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın uygulamaya çalıştığı yeni sistem tartışma yarattı. Siyah-Beyazlılar, Yiğidolar’a karşı mücadeleye 4-1-4-1 dizilişiyle başladı, ancak tek ön libero olarak oynayan Medel çok hata yapınca 4-3-3’e geçilmesine karar verildi. Bu sistem de hata verince Kartal’a yeni bir oyun anlayışı yerleştirmeyi hedefleyen Avcı, geçen sezon Şenol Güneş’in uyguladığı 4-2-3-1 formatına döndü ama yenilgi kaçınılmaz oldu.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE Mİ GİDECEK?

Kartal’da Sivas’a karşı yeni transferlerden Tyler Boyd ve Viktor Ruiz forma giyerken, Quaresma ile kanatlarda değişmeli olarak görev yapan Boyd fazla etkili olamadı. Stoper oynayan Ruiz kaliteli bir kumaşı olduğunu ortaya koydu ama uyumsuz bir görüntü sergiledi. Güven Yalçın ise sakat Burak’ın boşluğunu dolduramadı. Kartal’ın hocası Abdullah Avcı, “Sivas’a karşı yeni sezonda uygulamak istediğimiz sistemi denedik ama olmadı. Bir an önce tespitleri yapıp, dönüş yapmalıyız” diyerek geri adım atacağının sinyalini verdi.