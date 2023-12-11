Geçen sezonun devre arasında Wout Weghorst'un şok bir şekilde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olması sonrasında Al Nassr'dan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Kamerunlu golcüden büyük verim almıştı.

Yarım dönemde 16 maçta 13 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Vincent Aboubakar, bu sezon ise takıma beklenen katkıyı yapamadı.

MOTİVASYON KAYBI YAŞIYOR

Beşiktaş'tan önceki ayrılık döneminde olduğu gibi gollerinden daha çok sakatlıklarıyla konuşulmaya başlanan 31 yaşındaki santrforun, takımın lig yarışından kopması ve Arap Yarımadası'ndan gelen teklifler sebebiyle motivasyon kaybı yaşadığı kaydedildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Fenerbahçe derbisine yedek başlattığı Aboubakar'ın, performans düşüklüğü sebebiyle bu önemli maçta kesik yediği ortaya çıktı.

AYRILMASINA SICAK BAKILIYOR

Teknik ekibe ek olarak takım arkadaşlarının da performansından memnun olmadığı Aboubakar'ın Ocak'ta satılmasına artık yönetim de olumlu bakıyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.