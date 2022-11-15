Kartal'dan ocak harekatı! İlk hedef Nwakaeme...

Beşiktaş'ın hedefinde ilk olarak eski Trabzonsporlu Nwakaeme var.

33 yaşındaki başarılı oyuncunun ismini teknik direktör Şenol Güneş dile getirdi ve belki de isim verdiği ilk oyuncu oldu.

Siyah beyazlılar Al-Fayda'da forma giyen başarılı oyuncu için bu ay içerisinde temaslara başlayıp ocak ayındaki transfer döneminde işi bitirmek istiyor.

2018-2022 yılları arasında Trabzonspor formasını terleten Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezon sonunda bordo-mavililerden ayrılmıştı.

Nijeryalı futbolcu, ağustos ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan Nwakaeme, 3 gol attı.