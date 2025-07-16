İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2545
  • EURO
    46,8855
  • ALTIN
    4339.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kartal'dan tatsız prova! 5 gollü maçta kazanan Wolfsberger
Spor

Kartal'dan tatsız prova! 5 gollü maçta kazanan Wolfsberger

Beşiktaş, hazırlık maçında Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan mücadelede siyah beyazlılar rakibine 3-2 mağlup oldu.

Haber Merkezi16 Temmuz 2025 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
Kartal'dan tatsız prova! 5 gollü maçta kazanan Wolfsberger
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geldi.

Alpenstadion Kapfenberg'de oynanan mücadeleyi Avusturya temsilcisi 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk golü 30. dakikada Wolfsberger adına Dejan Zukic'ten geldi. Beşiktaş, bu gole 36. dakikada Demir Ege Tıknaz ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip, 44. dakikada Marco Sulzner ile yeniden öne geçerken, siyah-beyazlılar 45+1. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile eşitliği sağladı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 55. dakikada Erik Kojzek'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ilk mağlubiyetini almış oldu.

Siyah-beyazlı ekip, kamptaki son hazırlık maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 19.30'da Ergo Arena'da oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.