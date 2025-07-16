Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geldi.

Alpenstadion Kapfenberg'de oynanan mücadeleyi Avusturya temsilcisi 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk golü 30. dakikada Wolfsberger adına Dejan Zukic'ten geldi. Beşiktaş, bu gole 36. dakikada Demir Ege Tıknaz ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip, 44. dakikada Marco Sulzner ile yeniden öne geçerken, siyah-beyazlılar 45+1. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile eşitliği sağladı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 55. dakikada Erik Kojzek'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ilk mağlubiyetini almış oldu.

Siyah-beyazlı ekip, kamptaki son hazırlık maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 19.30'da Ergo Arena'da oynanacak.