Kartal'dan Vlasic hamlesi

BEŞİKTAŞ’IN Nikola Vlasic transferinde eli güçlendi. Siyah-Beyazlı takımın yanı sıra CSKA Moskova da geçen sezon kiralık olara kadrosunda yer alan Hırvat oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyordu. Everton Kulübü de iki kulübün talip olmasından sonra rekabetten faydalanarak bonservis bedeli için 13.5 milyon euro talep etmişti. Bu rakamın beklediğinin çok üzerinde olması üzerine CSKA Moskovalı yöneticilerin Vlasic transferini askıya aldığı öğrenildi.

MİLLİ FORMAYI 5 KEZ GİYDİ

Siyah-Beyazlı kulüp, Ruslar’ın devreden çıkmasından sonra Everton ile pazarlık masasına bir kez daha otururken, 13.5 milyon euroluk bonservis bedelini kabul edebileceklerini ancak satın alma opsiyonlu bir anlaşma yapacaklarını belirttiler. Bir yıllığına kiralanacak olan Vlasic, sezon sonunda takımda tutulursa ödeme yapılacak. Evertonlı yöneticilerin yeni teklif sonrası henüz karar vermediği belirtildi. Vlasic, Hırvatistan Milli Takımı’nda da görev yaparken, 5 kez milli formayı sırtına geçirdi.