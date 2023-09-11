İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8692
  • EURO
    28,8683
  • ALTIN
    1665.6
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kartal'ın bedelsiz transfer planı! Beşiktaş'ta hedef Deniz Türüç
Spor

Kartal'ın bedelsiz transfer planı! Beşiktaş'ta hedef Deniz Türüç

Transfer çalışmalarına teknik direkör Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, sezon sonunda Başakşehir ile kontratı bitecek olan Deniz Türüç'ü bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmak istiyor. Ancak turuncu lacivertlilerde transfer için yeni teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam11 Eylül 2023 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Kartal'ın bedelsiz transfer planı! Beşiktaş'ta hedef Deniz Türüç
ABONE OL

Beşiktaş'ta transfer önceliği, joker bir kanat oyuncusuna verildi. Listenin ilk sırasında Deniz Türüç var.

BEDELSİZ TRANSFER PLANI

Siyah beyazlılar, Rams Başakşehir'le sezon sonunda kontratı bitecek Deniz Türüç'ü bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yaptı.

TÜRÜÇ DE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Futbolcu da Beşiktaş forması giymek istiyor. Emre Belözoğlu ile yolları ayıran ve Çağdaş Atan'ı göreve getiren Başakşehir, yeni teknik direktörünün raporuna göre hareket edecek.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU

Futbolcunun isteği, Beşiktaş'ın bu transferdeki en büyük kozu. Cüzi bir bonservis bedeline mutlu son gerçekleşebilir

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN RAKAMLARI

Deniz'in piyasa değeri 2.7 milyon euro. Başakşehir formasıyla 125 karşılaşmaya çıkan Deniz, 20 gol atıp 12 asist yaptı. Fenerbahçe'de ise 38 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.