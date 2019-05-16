Kartal’ın beş gözdesi

SÜPER Lig’de son 2 haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş’ta pazar günü yapılan genel kurulun ardından Başkan Fikret Orman, yeni dönem için kolları sıvadı. Başkan Orman, yeni yönetimle gerçekleştirdiği ilk toplantıda başta sezon sonu ayrılacak olan Şenol Güneş’in ardından takımın başına getirilecek yeni hoca ve kulübün mali durumuna kadar bir çok konuyu masaya yatırdı.

LUCİ, YABANCI OLURSA FAVORİ

2 hafta içinde açıklamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, kısa süre içinde Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Tayfun Korkut’la görüşmelere başlayacak. Orman’ın yabancı hocada karar kılınması durumunda tercihinin Türkiye’deki futbol ortamını çok iyi bilmesi ve Süper Lig tecrübesi nedeniyle Lucescu olacağı belirtiliyor. Yerli adaylar arasında ise Avcı’nın adı ilk sırada yer alıyor.

YALÇIN’I TARAFTAR ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş’ın, sezon içinde Başakşehir’le 5 yıllık sözleşme yenileyen Avcı’nın olmaması durumunda taraftarların son Aytemiz Alanyaspor maçında büyük destek verip takımın başında olmasını istediği Sergen Yalçın’a teklif götüreceği ifade ediliyor. Yönetimin bir başka adayı ise Bundesliga’da hocalık deneyiminde bulunan Tayfun Korkut. Siyah-Beyazlılar bu dört ismin yanı sıra Okan Buruk ve Guti isimlerini de yedekte tutuyor.