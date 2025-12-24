İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Kartal'ın yüzü Cerny ile güldü! Kadıköy'de zafer Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah beyazlıların golleri 33 ve 90+1. dakikalarda Cerny kaydetti. İşte detaylar..

24 Aralık 2025 Çarşamba 09:05
Kartal'ın yüzü Cerny ile güldü! Kadıköy'de zafer Beşiktaş'ın
Beşiktaş, bu sezon 4 derbide de ilk golü attı. Fenerbahçe'nin 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Oğuz Aydın, oyundan çıkarken ıslıklandı.

13 eksikle Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, derbinin ilk yarısında topa sahip olsa da etkili bir oyun sergileyemedi. Sarı-Lacivertliler, yüzde 64'le topa daha fazla sahip olsa da rakip kalede üretken değildi. 5 şut denemesinde bulunan Kanarya, 43'te penaltıdan bulduğu gol haricinde isabet yakalayamadı. Beşiktaş ise 3 şut denemesinde 2 isabet buldu ve 33'te bunlardan biri de golle sonuçlandı. İlk yarının en büyük hatası Abraham'ın yaptığı penaltı oldu. İkinci devrede Beşiktaş daha etkili olan, daha fazla pozisyona giren taraftı. Sarı-Lacivertliler, 53'te tehlikeli geldi, Emirhan Topçu'nun kritik müdahalesi adeta golü önledi. İki takım da son anlara girilirken risk almaktan kaçındı. Fakat maçın başından beri Beşiktaş'ın en etkili ismi olan Cerny durmadı. 90+1'de rakip ceza sahasına giren Çek yıldız, galibiyeti getiren golü attı. Fenerbahçe'de Asensio ile Tarık Çetin'in çabası kazanmak için yeterli olmadı. Forvet oynayan Kerem Aktürkoğlu, Djalo ile Emirhan Topçu arasında kayboldu.

BUNU HAK ETMİŞTİK

2 Golle galibiyeti getiren Vaclav Cerny, "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tüm takım adına mutluyum. Öncelikle bugün için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harikaydılar. Bizi iten güç oldu taraftarımız. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum."

BİZE ÇIKAN KARTLAR ÇOK BASİT

Salih Uçan, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi: "Beşiktaş'a kartlar çok basitlikte çıkıyor, rakiplere aynı şekilde çıkmıyor. Kartal'a geçen hafta yarım pozisyonda hemen sarı kart çıktı. Bugün Orkun'a gözümün önünde müdahale oldu."

MÜCADELE EDERKEN KORKUYORUZ

Kaptan Orkun Kökçü, "Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüm. Tamam, o doğru karardı ama Trabzonspor maçında mesela hemen bir kart çıkıyor, korkuyoruz mücadele ederken. Bugün de aynı şekilde. Bizim de psikolojimizi bozuyor. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok" dedi.

